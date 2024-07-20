ماركيز يضع لابورتا في ورطة قبل ساعات من حسم صفقة نيكو ويليامز

قرار مفاجئ من مدرب الرديف..

يواجه برشلونة تحديًا جديدًا على مستوى فريق أتليتيك (الرديف) في الموسم المقبل، بعدما قرر المدرب المكسيكي رافا ماركيز الرحيل عن منصبه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ماركيز وافق على عرض الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، بأن يكون مساعدًا لخافيير أجيري المدرب الجديد للمنتخب الأول.

وحسب وسائل إعلام مكسيكية، فأن هذه الخطوة بمثابة التمهيد لأن يصبح ماركيز المدير الفني لمنتخب المكسيك بعد انتهاء عقد أجيري في صيف 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة سيعلن رحيل ماركيز، غدا الأحد، رغم تجديد عقده في 25 يونيو الماضي، وذلك تقديرًا لما قدمه خلال الموسمين الماضيين، حيث خاض 82 مباراة، حقق خلالها 40 فوزًا و21 تعادلًا و21 خسارة، وكان مرشحًا لخلافة تشافي هيرنانديز في الفريق الأول، قبل الاستقرار على تعيين المدرب الألماني هانز فليك.

يشار إلى أن الفريق الرديف لبرشلونة سوف يبدأ معسكر الإعداد للموسم المقبل، بعد غد الإثنين، لذلك تحتاج الإدارة لإيجاد بديله بسرعة، وربما تسند المهمة إلى مساعد ماركيز البرازيلي جوليانو بيليتي.

وجاءت أزمة ماركيز، قبل ساعات من حسم برشلونة المتوقع لصفقة نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، الذي قدم مستويات هائلة مع إسبانيا في بطولة يورو 2024.