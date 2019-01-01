ماركيزيو يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح

واقعة مؤسفة في تورينو

تعرض النجم الإيطالي السابق ولاعب يوفنتوس المعتزل حديثاً كلاوديو ماركيزيو للسرقة تحت تهديد السلاح بمنزله في تورينو.

ماركيزيو أعلن الشهر الماضي اعتزاله اللعب بعد تجربة قصيرة في روسيا رفقة زينيت، وقرر عدم الاستمرار في الملاعب رغم العروض.

ميلان ينافس مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول على مدافع يوفنتوس

وذكرت "لا ستامبا" أن اللاعب وزوجته فوجئا بمجموعة من المسلحين لحظة خروجهما من المنزل الواقع في فينوفو، ويحظى بحراسة ورقابة مشددة.

وأضاف التقرير أن العصابة هددت الثنائي، وجمعت الأموال والمجوهرات المتواجدة داخل المنزل، وأن العملية لم تستغرق دقائق.

رونالدو: أفضل أهدافي؟ ضربتي المقصية أمام يوفنتوس

وأوضحت الصحيفة أن حتى الآن لم يتم التعرف على هوية اللصوص، وجاري العمل من قبل الشرطة للقبض عليهم.

ويحظى ماركيزيو بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي البيانكونيري، إذ أمضى معظم مسيرته بقميص يوفنتوس باستثناء إعارة إلى إمبولي والعام الوحيد في زينيت.