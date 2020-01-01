ماركيزيو: تمنيت اللعب مع رونالدو وإنييستا يشبه فيدرير

ماركيزيو يتحدث عن رأيه في أنطونيو كونتي وديل بييرو وإنييستا وكرستيانو رونالدو وديشامب وباولو ديبالا

تحدث كلاوديو ماركيزيو متوسط الميدان الإيطالي السابق وأحد أبرز نجوم الحقبة الأخيرة ليوفنتوس حول أنطونيو كونتي وكرستيانو رونالدو وأندريس إنييستا وعدد من اللاعبين والمدربين الآخرين.

وجاء ذلك خلال حوار أجراه مع مجلة دازن الإيطالية قبل أيام قليلة من مواجهة يوفنتوس أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال ماركيزيو إن المدير الفني الحالي لإنتر أنطونيو كونتي أحد أفضل المدربين الموجودين على الساحة بالنسبة له وبالنسبة للجميع.

وأضاف: "لقد أعد الروح الحقيقية ليوفنتوس وهذا ما كنا نفتقده قبله، بعد سنوات من الظلام زرع عقلية الفوز لدينا داخل وخارج الميدان"

وتابع: "ديشامب كان له فضلًا في بداية مسيرتي وعلمني الكثير من الأشياء، لقد كنت شابًا صغيرًا وأحتاج إلى من يؤمن بي وهذا ما وجدته معه"

وأردف: "جيانلويجي بوفون أسطورة حقيقية، حتى وإن لم يكن يشارك مع الفريق كان يعلم جيدًا متى يرفع صوته في حال احتاج اللاعبون ذلك"

وأكمل: "كرستيانو رونالدو لاعب استثنائي، كنت أتمنى أن ألعب معه وأن أتواجد في الفريق في الوقت الذي انضم فيه ولكن هذا لم يحدث"

وحول ديبالا قال: "هو من أفضل 5 لاعبين أو 10 في تاريخ يوفنتوس وأحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، هو إضافة كبيرة للفريق منذ انضمامه"

ساري: رونالدو تحدث معي وهذا هو موقفي من ميسي

يذكر أن ماركيزيو كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في أواخر العام الماضي بعد أقل من موسم قضاه خارج أسوار يوفنتوس وتحديدًا في زينيت الروسي.