ماركيزيو: رفضت عرضًا صينيًا بسبب الإنتر

اللاعب لا يريد العودة ليوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف كلاوديو ماركيزيو عن رفضه عرضًا من نادي جوانجسو سونينج الصيني بسبب ارتباطه بالإنتر.

صاحب الـ33 عامًا غادر يوفنتوس بعد مسيرة امتدت لـ25 عامًا خلال صيف 2018 وقد لعب الموسم الماضي مع زينيت سان بطرسبرج في روسيا، لكنه حاليًا في مرحلة البحث عن نادٍ جديد يلعب له الموسم القادم.

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وقد أكد خلال تصريحاته لقناة سكاي سبورت الإيطالية رفضه عرضًا من الصين، بقوله "رفضت عرضًا من جوانجسو سونينج، هل الأمر له علاقة بارتباطهم بالإنتر؟ بالطبع، لقد كان العامل الحاسم. ارتباطهم بقميص الإنتر لن يسمح لي باختيار هذا الخيار بضمير مرتاح".

أضاف حول مستقبله وإن كان اللعب في اليابان أو المنطقة العربية "علينا أن نرى ما سيحمله المستقبل لنا. لم أستطع ارتداء أي قميص في إيطاليا بعد يوفنتوس، لذا أستطيع القول أنني سأدرس فقط العروض الخارجية".

"أقدر اهتمام الأندية، لقد تلقيت رسائل عديدة، لكني أريد أن أكون منطقيًا. هل يمكن العودة لليوفنتوس؟ لا، لقد اتخذت قراري بالفعل منذ عام مضى".

يُذكر أن اللاعب الملقب بالأمير الصغير ارتدى قميص السيدة العجوز منذ كان في السابعة من عُمره في تسعينات القرن الماضي، وقد لعب مع الفريق ما يقرب من 400 مباراة وحقق معه عديد الإنجازات أبرزها 7 ألقاب للدوري الإيطالي.