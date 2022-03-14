ماركو لازيتيتش: هل يكون مراهق ميلان هو فلاهوفيتش القادم؟

إذا كنت تتابع كرة القدم الإيطالية خلال الشهر الماضي، فهناك لاعب واحد فقط يستحق الحديث عنه: دوشان فلاهوفيتش.

يوفنتوس صدم عالم كرة القدم من خلال الانقضاض على فلاهوفيتش من فيورنتينا في وقت متأخر من فترة الانتقالات في يناير الماضي، ودفع 75 مليون يورو لإحضاره إلى ملعب أليانز.

لم يهدر الدولي الصربي سوى القليل من الوقت في التألق مع "البيانكونيري" أيضًا، حيث سجل أربعة أهداف في أول سبع مباريات له، بما في ذلك هدف بعد مرور 32 ثانية فقط من ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا.

لذلك، يعد فلاهوفيتش بأن يكون صانعًا للفارق في الدوري الإيطالي لسنوات قادمة، لكن ميلان يأمل ألا يكون المهاجم الصربي الوحيد الذي وقع في يناير والذي يفي بهذه الوعود.

بينما كان يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل ضم فلاهوفيتش الذي احتل الصدارة، كان ميلان مشغولًا بإكمال صفقة بقيمة 4 ملايين يورو فقط، لمهاجم ريد ستار بلجراد الشاب ماركو لازيتيتش.

على الرغم من عدم نجاح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في أن يكون نفس تأثير فلاهوفيتش على الفور، إلا أن هناك أملًا في أن يتمكن لازيتيش من تكرار تألق مواطنه، نظرًا لأنهما انتقلا من صربيا إلى إيطاليا في نفس العمر.

على الرغم من الارتفاع الأخير في حظوظ ميلان للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي في مايو المقبل، إلا أن ميلان يدرك جيدًا أن الفريق لا يزال في عملية إعادة البناء.

إن وصول لازيتيتش هو أحدث علامة على أنهم يتطلعون إلى النمو من الداخل إما عن طريق إنتاج أو التوقيع على مواهب شابة لتحل في يوم من الأيام محل تلك الموجودة حاليًا في التشكيلة الأساسية.

تشير القيمة التي دفعها ميلان للتعاقد مع لازيتيتش، بالنظر إلى سنه، إلى أن "الروسونيري" يراه كبديل محتمل طويل الأمد للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ومن السهل معرفة السبب.

يتمتع لازيتيتش بقوة بدنية ولمسة أولى رائعة، وهو يسقط في العمق إلى نصف ملعب فريقه ليساهم في بناء اللعب، لأنه داخل منطقة الجزاء لديه بالفعل إتقان مذهل لإنهاء الهجمات.

إبراهيموفيتش، وبالنظر إلى قيمته، كان أحد أبطال لازيتيش حتى قبل انتقاله إلى ميلان، وبالتالي فإن التعلم من اللاعب الدولي السويدي الأسطوري في التدريبات من المرجح أن يفيده كثيرًا.

اللعب جنبًا إلى جنب مع هؤلاء العظماء في اللعبة هو أحدث خطوة في الرحلة التي بدأت في مدينة بلجراد مسقط رأس لازيتيتش، حيث سرعان ما أصبح واضحًا داخل أكاديمية ريد ستار الشهيرة أن لديهم موهبة من نوع خاص بين أيديهم.

تم تتبعه بسرعة من خلال نظام الشباب ليبدأ ظهوره مع الفريق الأول عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في نوفمبر 2020، قبل أن يتم إعارته إلى نادي جرافيكار بلجراد في دوري الدرجة الثانية الصربي بعد ثلاثة أشهر.

هناك تذوق لازيتيتش لأول مرة كرة القدم على مستوى الرجال، حيث لعب 14 مباراة بينما سجل أول أربعة أهداف في مسيرته الاحترافية.

عند عودته إلى ريد ستار في بداية موسم 2021-22، أصبح ظهور لازيتيتش مع العملاق الصربي أمرًا معتادًا، وعلى الرغم من أنه سجل هدفًا واحدًا فقط في 15 مباراة، فقد أظهر ما يكفي لإثارة اهتمام كل من ميلان ومجموعة ريد بول، حيث ارتبط كل لايبزيج وسالزبورج بالمهاجم الشاب.

كان لازيتيتش يفضل الانتقال إلى إيطاليا دائمًا، نظرًا للعلاقة التي تربطه بمدرب ريد ستار، ونجم إنتر ولاتسيو السابق، ديان ستانكوفيتش.

قبل أن يصبح مدربه، التقى ستانكوفيتش لأول مرة مع لازيتيتش قبل حوالي عقد من الزمان.

وقال لازيتيتش لصحيفة "Kurir" الصربية: "كان عيد ميلادي، وكهدية أخذني أهلي إلى ميلانو لمشاهدة مباراة الديربي بين ميلان وإنتر".

وأضاف: "لقد كانت هدية جميلة بالنسبة لي، لأن ستانكوفيتش كان قدوتي عندما كنت صغيرًا وكنت أرغب في مقابلته".

وتابع: "بما أن عمي نيكولا يعرف ستانكوفيتش جيدًا، فقد أتيحت لي الفرصة لالتقاط الصور معه، لم أكن أتخيل أنه سيكون يومًا ما مدربًا لي في ريد ستار".

عرف نيكولا لازيتيتش، عم ماركو، ستانكوفيتش خلال مسيرته الكروية، حيث لعبا سويًا في لاتسيو، وكذلك في ريد ستار والمنتخب الصربي.

تسير كرة القدم بالتأكيد في العائلة، مع شقيق نيكولا، زاركو، المحترف السابق والمدير الحالي لفريق الدرجة الأولى الصربي FK TSC.

ومع ذلك، فإن ماركو هو الذي يبدو أنه مستعد لتسلق سلم النجومية الحقيقية.

إنه لاعب واثق من نفسه، ويتضح ذلك من خلال حصوله على القميص رقم 22 في ميلان الذي يرتبط به المشجعون دائمًا مع أسطورة "الروسونيري" ريكاردو كاكا.

هذا شيء يمكن أن يتم تدريبه عليه في سان سيرو، ولكن ستيفانو بيولي وطاقمه حريصون أيضًا على تحسينه بدنيًا حتى يكون مستعدًا لظهوره الأول مع الفريق قبل انتهاء الموسم.

لقد جلس بالفعل على مقاعد البدلاء في ثلاث مناسبات منذ وصوله، ولم يتبق سوى لحظات على دخوله إلى أرض الملعب.

قد يكون هناك فلاهوفيتش جديد على وشك الوصول إلى مسرح الدوري الإيطالي، علينا فقط الانتظار.