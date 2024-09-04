بعد انضمام ماركوس ليوناردو للهلال .. توقع مثير بشأن مستقبل أليكساندر ميتروفيتش!

هل يكون تعاقد الهلال مع ليوناردو هو بداية نهاية ميتروفيتش؟

وصل النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد الهلال، مما فتح باب التوقعات أمام مصير الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف الزعيم.

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وتعاقد الهلال مع ليوناردو من صفوف بنفيكا البرتغالي لتدعيم صفوفه، حيث تم تسجيله ضمن اللاعبين الأجانب تحت السن، لأنه من مواليد 2003، وفقًا للوائح لجنة الاحتراف.

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وكشف الإعلامي بتال القوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن رأيه بشأن مستقبل ميتروفيتش، بعد التعاقد مع ماركوس ليوناردو، بعدما قام بإعادة نشر خبر صحيفة "الرياضية"، بانضمام الأخير للتدريبات الجماعية للزعيم.

وعلق القوس قائلًا: "أتوقع يجلس ميتروفيتش دكة"؛ حيث يأتي ذلك على الرغم من تألق ميتروفيتش بشكل كبير؛ حيث أصبح هو هداف الزعيم الأول خلال الوقت الحالي.

ويتصدر ميتروفيتش قائمة هدافي دوري روشن السعودي للموسم الحالي، برصيد 4 أهداف بعد جولتين، فيما أنهى الموسم الماضي 2023-24 محتلًا المركز الثاني، برصيد 28 هدفًا.