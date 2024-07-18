لا تسلم الجرة كل مرة.. نجم مانشستر يونايتد ممنوع من القيادة 6 أشهر!

بعد حادث مأساوي العام الماضي أفلت من تبعاته..

أكد مسؤولون قضائيون أن مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد مُنع من القيادة لمدة ستة أشهر بعد اعترافه بالقيادة مع السرعة الزائدة، وفقًا لشبكة "بي بي سي".

تم القبض على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يمتلك عددًا من السيارات الفاخرة، وهو يتجاوز الحد الأقصى للسرعة 70 ميلاً في الساعة (112 كم / ساعة) على طريق M60 في مانشستر في 12 ديسمبر من العام الماضي في سيارة رولز رويس.

أكدت خدمة المحاكم والهيئات القضائية المحلية أنه تم منع قيادة المهاجم لمدة ستة أشهر، وفرضت غرامة قدرها 1666 جنيهًا إسترلينيًا، وأمرت بدفع 120 جنيهًا إسترلينيًا تكاليف المحكمة و66 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية.

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وجاء حادث السرعة بعد ثلاثة أشهر من تعرضه لحادث سيارة في سبتمبر من العام الماضي، لكنه مر دون أن يصاب راشفورد بأذى.