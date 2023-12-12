ماركوس باكيتا: هذا ما سيحسم مواجهة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

المدرب البرازيلي تحدث كذلك عن بطولتي كأس آسيا وإفريقيا للمنتخبات

أكد ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري أن حظوظ الأهلي المصري قائمة في كأس العالم للأندية، لكنه رفض توقع نتيجة المواجهة المتوقعة مع الاتحاد السعودي.

إذ قال لموقع كووورة "حظوظ الأهلي قائمة وقوية للغاية في مونديال الأندية فهو يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادر على منافسة أي فريق واللعب وجهًا لوجه معه. الأهلي والاتحاد؟ أعتقد أن المنافسة في مونديال الأندية ستكون صعبة على الجميع وليس الأهلي فقط. ما سيصنع الفارق هو حالة اللاعبين يوم المباراة وأثناء ال90 دقيقة في رأيي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف حول التطور الكبير في الدوري السعودي "الدوري السعودي في تطور كبير. أعتقد أن السعودية خطت خطوة كبيرة نحو رفع مستوى المنافسات الداخلية الخاصة بها في الفترة الأخيرة، وسيكون هناك الكثير من المكاسب الفنية والتكتيكية والبدنية والتطوير الفني وهو ما سينعكس على اللاعب السعودي أيضا في الفترة المقبلة".

المدرب البرازيلي الذي سبق وفاز بكأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا مع البرازيل رشح كلًا من السعودية واليابان وأستراليا للتنافس على لقب كأس آسيا 2023، فيما رفض توقع بطل كأس أمم إفريقيا.

إذ قال "هناك منتخبات مرشحة دائما للقب في آسيا. السعودية واليابان منتخبان قويان جدا في رأيي إلى جانب منتخب أستراليا. في أفريقيا، المنافسة عالية جدًا بين المنتخبات المختلفة فهناك مجموعة كبيرة من المحترفين في أوروبا يمكنهم صناعة الفارق في منتخبات بلادهم"، وأضاف ضاحكا "لن أخاطر بتوقع البطل".

يُشار إلى أن مونديال الأندية يُفتتح اليوم في جدة بمباراة تجمع الاتحاد بطل دوري روشن السعودي مع أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، والفائز منهما سيُواجه الأهلي المصري.