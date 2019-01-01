"ماركا" تسلط الضوء على نجاح تركي آل الشيخ في ألميريا

تعرف على ما قالته صحف إسبانيا حول تجربة تركي آل الشيخ في ألميريا

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سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على التغييرات التي حصلت لنادي ألميريا الموجود في دوري الدرجة الثانية منذ تولي تركي آل الشيخ رئاسته.

وأعلن تركي آل الشيخ رئاسة فريق ألميريا بهدف قيادته للعودة إلى دوري الدرجة الأولى ومقارعة الكبار.

وذكرت صحيفة "ماركا" في عددها الصادر صباح اليوم، الجمعة، عن التحول الكبير لفريق الروخي بلانكوس خلال 3 أسابيع فقط.

وأشارت إلى نجاح رئيس هيئة الترفيه في استقدام مدرب جديد وضم 13 صفق بارزة.

ويسير فريق ألميريا بخطى إيجابية بالفوز في مباراتين والتعادل مرة واحدة بعد 3 جولات من دوري الدرجة الثانية.

وكان آل الشيخ قد تولى رئاسة نادي بيراميدز المصري قبل مغادرته في الصيف الجاري والاتجاه لمشروع جديد في إسبانيا.