فيديو | خلطناكم .. نجم الخليج يحتفل بالفوز على الهلال على طريقة سالم الدوسري

شاهد كيف احتفل نجم الخليج

احتفل النجم الكونغولي مارسيل تيسيران مدافع نادي الخليج، بفوز فريقه على نظيره الهلال، باستخدام الاحتفال الشهير للنجم سالم الدوسري "الخلط" أمام الجماهير.

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وحقق الخليج الفوز على نظيره الهلال بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ونشر حساب "الميدان الرياضي" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه لاعبي الخليج وهم يحيّون جماهيرهم، عقب الفوز على الهلال، ولكن تيسيران كان يحتفل خارج السرب.

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المدافع الكونغولي توجه إلى جماهير الهلال وأشار لهم بعلامة الخلط وإلى قميص فريقه، في إشارة إلى نجاح فريقه في تحقيق الانتصار.

ويشتهر النجم سالم الدوسري باحتفال "الخلط" بعد إحرازه للأهداف، ولكن تيسيران استخدمه من أجل احتفاله بتفوق الخليج على الهلال أمام جماهير الزعيم!