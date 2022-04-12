مارسيلو يعود إلى ريال مدريد ولكن عبر نجله

رحلة العائلة مع ريال مدريد مستمرة

وقع إنزو ألفيش نجل النجم البرازيلي مارسيلو لعقده الأول مع فريق ريال مدريد في عمر الـ 13 عامًا بعد المستويات الرائعة التي قدمها.

كان مارسيلو أحد الأسماء التاريخية لدى الملكي قبل أن يغادر إلى اليونان لينضم لفريق أولمبياكوس بعد نهاية رحلته الكبيرة والحافلة بالألقاب مع فريق العاصمة.

لكن تستمر رحلة العائلة البرازيلية من خلال نجله إنزو الذي وقع عقده الأول لصفوف ريال مدريد، ليكون المهاجم الأول لفريق الناشئين.

نجل مارسيلو جذب الأنظار بصورة واضحة حيث أوضح تقرير "آس" أنه قد سجل 15 هدفًا في 7 مباريات مع فريق ريال مدريد، وهو أكثر بـ 7 أهداف من صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

انزو ابن مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر السابق وقع عقده الاحترافي الأول مع الملكي ✍️👑



IG\enzoalvesv 📸 pic.twitter.com/xsCsZj5t6l — GOAL Arabia (@GoalAR) December 4, 2022

وأضاف التقرير أن إنزو لديه مقومات بدنية رائعة على سنه، حيث أن طوله يصل إلى 174 سنتيمتر وهو نفس طول والده على الرغم من صغر سنه.

وبالتالي فإن محافظة الملكي على هذه الموهبة الشابة التي قد تنفجر في خلال السنوات القادمة كان من ضمن أولويات الإدارة من أجل التخطيط للمستقبل.