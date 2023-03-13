مارسيلو يدعو كريستيانو رونالدو إلى البرازيل: سيكون سعيدًا هنا

مارسيلو يؤكد أنه قام بدعوة رونالدو للانتقال واللعب في البرازيل..

أكد مارسيلو أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، ونجم نادي فلومينينسي البرازيلي أنه دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي للعب معه في ناديه الجديد.

مارسيلو، البالغ من العمر 34 عامًا، عاد إلى الفريق الذي شهد بدايته في عالم كرة القدم، بعد فسخ عقده مؤخرًا مع أولمبياكوس اليوناني.

نجم ريال مدريد السابق أكد في محادثة مع موقع "Esporte Espetacular" البرازيلي، أن أول من علم بعودته إلى فلومينينسي كان رونالدو.

وقال مارسيلو: "كنا نتحدث في أمور عادية، الأطفال والأصدقاء، وقال لي ماذا ستفعل، لأخبره: لدي شيء أقوله لك، سأذهب إلى فلومينينسي".

وأضاف: "قال لي، يا رجل هذا رائع، تهانينا، اذهب إلى هناك، حظًا سعيدًا"، وتابع: "لقد كان سعيدًا جدًا بمجيئي إلى فلومينينسي".

مارسيلو كشف أيضًا أنه دعا رونالدو للعب معه في فلومينينسي، وقال: "قلت له، كريس، يمكنك القدوم إلى هنا متى شئت، ستكون سعيدًا جدًا".

وتزامل رونالدو مع مارسيلو في ريال مدريد خلال الفترة من 2009 إلى 2018، حتى رحل البرتغالي عن النادي الملكي متوجهًا إلى يوفنتوس الإيطالي، وتربطهما صداقة وثيقة للغاية.