مارسيلو: لا أمانع اللعب ضد ريال مدريد، ولم أرد الاستمرار بدافع الشفقة

نجم ريال مدريد الذي يغادر النادي لا يريد شفقة من أي شخص.

أكد النجم البرازيلي مارسيلو إنه لن يكون لديه مشكلة في اللعب ضد ريال مدريد في المستقبل عقب مغادرة النادي الإسباني بعد انتهاء عقده.

جاء هذا في المؤتمر الوداعي له حيث أدلى بتصريحات شكر فيها الجميع، وتحدث عن مستقبله، وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد من جديد.

وقال مارسيلو: "شكرًا لكل زملائي والمدربين وعمال غرف الملابس والأطباء وحراس الأمن، وكل من هم خلف الكواليس على عملكم معي، وأريد أن أشكر زوجتي وعائلتي أيضًا".

وأضاف: "عندما غادرت البرازيل كنت أحلم بالحصول على دوري أبطال أوروبا، والآن أنا اللاعب صاحب أكبر عدد من الألقاب في تاريخ أكبر أندية العالم".

وعن مستقبله أكمل: "سأستمر في لعب كرة القدم، ولو لعب لفريق آخر ضد ريال مدريد فلا أرى مشكلة، أنا لاعب محترف في النهاية".

وأنهى كلماته: "لا أرى مشكلة في مغادرة ريال مدريد، فالحياة لا تنتهي هنا، سأشجع ذلك النادي دائمًا، ولم أكن أريد أن أستمر لعام أو عامين آخرين بدافع الشفقة".

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد حصد لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في نهاية هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف.