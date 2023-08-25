مارسيلو جروهي يرد على اقتراب رحيله من الاتحاد

أول رد من جروهي على أنباء رحيله من الاتحاد

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أعرب البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بانتصارات فريقه، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد حقق 3 انتصارات متتالية، في أول ثلاث جولات، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليجمع العلامة الكاملة "9 نقاط"؛ وبدون أن تهتز شباك جروهي - حتى الآن -.

وقدّم جروهي في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، الشكر إلى جماهير العميد الاتحادي، على دعمها المتواصل له، منذ اليوم الأول من انضمامه إلى الفريق.

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وأضاف الحارس البرازيلي: "أيضًا.. أنا أحظى بدعم كبير من جميع زملائي في الفريق الاتحادي، وأحاول مساعدتهم داخل المستطيل الأخضر".

وعن إمكانية رحيله عن الاتحاد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.. أكد مارسيلو جروهي، على أنه لا يهتم بمثل هذه الأمور، ويترك لمجلس إدارة النادي، اتخاذ القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت بشأن استغناء مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن جروهي؛ حال التعاقد مع أحد حارسي الهلال عبد الله المعيوف أو محمد العويس.

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