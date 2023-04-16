مارسيلو جروهي يختار التصدي الأفضل له مع الاتحاد

لا يُجادل أحد في أن مارسيلو جروهي منذ تعاقد مع الاتحاد ووطأت أقدامه الأراضي السعودية وهو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي، بل العديد قد يختاره الأفضل على الإطلاق.
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النجم البرازيلي حطم هذا الموسم الرقم التاريخي لأسطورة الهلال محمد الدعيع الخاص بعدد المباريات بشباك نظيفة في موسم واحد من دوري روشن، بجانب أنه لم يستقبل سوى 8 أهداف مما ساعد العميد كثيرًا على تصدر جدول الترتيب.
حساب دوري روشن على تويتر نشر مقطع فيديو يختار به جروهي أفضل تصدياته مع الاتحاد، فأجاب "التصدي لرأسية كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، لأننا أحرزنا بعدها مباشرة الهدف الثاني والذي ساهم في فوزنا بالبطولة".
جروهي أوضح خلال الفيديو أنه يُفضل التصدي لركلة جزاء أكثر من التصدي لفرصة خطيرة في الوقت القاتل، مفسرًا ذلك بأن فرصة المهاجم في ركلة الجزاء تكون أكبر كثيرًا من حارس المرمى.
يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده النصر.
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