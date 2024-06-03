"مارسيلو جاياردو يقسم الاتحاد إلى نصفين" .. كواليس مثيرة قد تغير مستقبل المدرب الأرجنتيني

الاتحاد يغلي من جديد..

ربما تشهد الساعات القادمة، تحولًا مفاجئًا في مستقبل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

جاياردو تولى تدريب الاتحاد، في شهر نوفمبر من عام 2023، إلا أنه خسر كافة الألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ ليتخذ مجلس إدارة النادي، قرار بإقالته من منصبه.

لكن.. عدم التوصل إلى تسوية مع المدير الفني الأرجنتيني، بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يُقدر بـ22 مليون يورو "89 مليون ريال سعودي" تقريبًا؛ عرقل الإعلان الرسمي عن قرار إقالته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين، عن انقسام كبير داخل نادي الاتحاد، حول مستقبل مارسيلو جاياردو.

الصحيفة كشفت عن أن البرتغالي دومينيجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للعميد الاتحادي، والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، يؤيدان فكرة "الاستغناء" عن جاياردو، والتعاقد مع مدرب عالمي آخر.

ومن ناحيتهم.. يرى أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، أن فسخ العقد "مكلف"، ويفضلون استخدام هذه الأموال؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وحسب نفس الصحيفة.. يعتقد أعضاء مجلس الإدارة، أن تدعيم جاياردو بـ"الصفقات العالمية" التي يريدها؛ قد يمنحه فرصة إثبات نفسه وقدراته الفنية مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم.