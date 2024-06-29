المدرب الأرجنتيني يفجر ضحكات الحضور

سادت حالة من الارتباك في المؤتمر الصحفي للأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، بعدما تعرض لسؤال غريب من نوعه.

ويقدم منتخب أوروجواي تحت قيادة بييلسا، أداءً مثاليًا في بطولة كوبا أمريكا، حيث تغلب على بنما (3-1) وبوليفيا (5-0)، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، حتى قبل خوض مباراة الولايات المتحدة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وبينما كان بييلسا يتحدث عن أداء لاعبيه، تم سؤاله عن سبب إعجابه بمطعم ماكدونالدز كثيرًا، وهو السؤال الذي ترك مدرب أوروجواي في حيرة من أمره بينما كان يحاول فهم قصد الصحفي من هذا السؤال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السؤال الذي تم طرحه على بييلسا باللغة الإنجليزية، كان كالتالي: "أردت أن أسألك عن داروين نونيز من حيث طاقته وقدرته على الضغط، وسؤال آخر ما الذي يجعلك تستمتع بماكدونالدز كثيرًا؟"، في إشارة غير مباشرة حول استمتاعه بالأجواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطلب بييلسا ترجمة السؤال من المنظمين، حيث بدا مشوشًا ولا يفهم قصد الصحفي، وبعد تبادل الأحاديث أجاب المدرب الأرجنتيني في النهاية بـ"لا"، ثم رد بكلمات بسيطة عن مهاجم فريقه دون التطرق للحديث عن ماكدونالدز.

وفي نفس المؤتمر، تحدث بييلسا إلى لاعبه رودريجو بنبنتانكور، حيث سأله "هل تتذكر اللاعب البرازيلي الذي أخبرتك أنه يلعب بطريقة تشبهك كثيرًا؟"، ليرد اللاعب الأوروجواياني "نعم أتذكر"، لكنه فشل في تذكر اسم اللاعب.

وسخر بييلسا من رد لاعبه أمام الصحفيين، حيث قال مازحًا: "ما يحدث أمامكم الآن مهم للغاية، الآن ترون كيف أنني مصدر إلهام لعقول اللاعبين في فريقي"، مما أثار ضحكات جميع من في المؤتمر.