من أجل العودة بقوة .. مارسيلو بروزوفيتش يرفض قرار ستيفانو بيولي!

النجم الكرواتي يُريد استغلال فترة التوقف أفضل استغلال

رفض النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، قرار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريقه، بمنح جميع اللاعبين راحة خلال الوقت الحالي للعودة لمستواهم البدني.

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وكان بيولي قد قرر منح جميع لاعبي النصر راحة لمدة 7 أيام عقب مباراة العروبة، التي أقيمت مساء السبت الماضي بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن بروزوفيتش يقوم بقطع 7 كيلومترات ركضًا يوميًا، مع أداء بعض التدريبات البدنية، في محاولات لرفع الجانب اللياقي، وفقًا للبرنامج الموضوع له من قِبل المعد البدني للفريق.

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وكان بروزوفيتش قد غاب عن 4 مباريات مع النصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بواقع مباراتين في دوري روشن وواحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والأخرى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد تعافيه من الإصابة، عاد للتشكيل الأساسي ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم العروبة بالجولة السادسة في دوري روشن، ليحاول حاليًا رفع معدلات اللياقة البدنية، مستغلًا فترة التوقف الحالية.