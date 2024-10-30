قبل ديربي الهلال .. مارسيلو بروزوفيتش يغيب عن تدريبات النصر و"السبب الحقيقي غامض"!

مباراة مصيرية للنصر أمام الهلال بعد النتائج الأخيرة..

تسبب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، في حالة قلق كبيرة بين جماهير فريقه؛ قبل ديربي الرياض المرتقب أمام الهلال.

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النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل ديربي الرياض.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، "غياب" بروزفيتش البالغ من العمر 31 سنة، عن تدريبات نادي النصر، مساء اليوم الأربعاء.

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العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، لم يؤكد سبب غياب النجم الكرواتي؛ مكتفيًا بالقول بالحرف الواحد، ردًا على أحد المشجعين: "أعتقد اليوم يمكن ما قدر يتدرب".

وأعرب الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، عن أمنيته بجاهزية مارسيلو بروزوفيتش، لخوض ديربي الرياض ضد الهلال؛ نظرًا لأهميته الكبيرة للفريق الأصفر.

وحتى الآن.. لم يذكر نادي النصر أي شيء بخصوص غياب بروزوفيتش، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في ظل الاستعدادات للمباراة المهمة ضد الزعيم الهلالي.

الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، "استبدل" بروزوفيتش في الدقيقة 65، خلال الخسارة أمام التعاون (0-1)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن بروزوفيتش انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.