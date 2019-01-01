مارسيال يفك عقدة خارج الأرض لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات عن طريق مارسيال

حقق مانشستر يونايتد الفوز خارج أرضه لأول مرة منذ مارس الماضي، على حساب بارتيزان.

واستطاع الشياطين الحمر الفوز على بارتيزان، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان آخر فوز حصل عليه مانشستر يونايتد خارج أسوار أولد ترافورد في مارس الماضي أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

فوز اليوم جاء من علامة الجزاء بتوقيع الفرنسي مارسيال، لتصبح هذه الركلة الرابعة عشر التي يحصل عليها الفريق منذ ديسمبر الماضي مسجلاً 11 في كل المسابقات، كأكثر من أي فريق في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر فوز اليوم، هو الأول للشياطين الحمر منذ تخطي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم 14 سبتمبر الماضي.