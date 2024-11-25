"فليك سوف يستبدلك".. كاميرات البث تكشف كلمات نجم سيلتا فيجو "الغاضب" للاعب برشلونة

ماذا حدث بعد نهاية الشوط الأول؟

شهدت مواجهة سيلتا فيجو وبرشلونة، التي احتضنها ملعب بالايدوس يوم السبت الماضي، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني، العديد من المواقف المثيرة للجدل.

وبينما كان برشلونة في طريقه للفوز بثنائية نظيفة، تعرض مارك كاسادو للطرد في الدقيقة 82، قبل أن يعود سيلتا فيجو بثنائية التعادل في الدقيقتين 84 و86.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، اعترض إياجو أسباس، قائد سيلتا فيجو، بشدة على حكم المباراة سوتو جرادو، بعدما رفض معاقبة لاعب برشلونة جيرارد مارتين ببطاقة صفراء (ثانية)، بعد ارتكاب خطأ ضده، كما التقطت كاميرات DAZN رد فعل غاضب من قائد سيلتا فيجو تجاه لاعب برشلونة الشاب.

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد توجه أسباس مباشرة نحو مارتين عندما أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، وقال له: "لقد دهستني، ورأى فليك ذلك وسوف يستبدلك"، فرد مارتين قائلًا: "إنه مجرد خطأ صغير"، فقال أسباس: "إنه أمر لا يصدق".

وبين الشوطين، قرر مدرب البارسا هانز فليك إخراج صاحب الـ22 عامًا، وإشراك هيكتور فورت بدلًا منه، خشية حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم طرده.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز 11 برصيد 18 نقطة.