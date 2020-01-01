مارتينيز يحذر الأندية من كوارث إن لم يستكمل الموسم

المدير الفني لمنتخب بلجيكا يوضح خطرًا آخر لفيروس كورونا على كرة القدم

حذر المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة والصغيرة من عواقب وخيمة إن لم يستكمل الموسم الحالي.

وكان الموسم الحالي قد توقف بسبب فيروس كورونا الجديد في الثالث عشر من مارس الماضي، ولا يعلم أحد متى وكيف سيتم استكماله.

وحول ذلك، قال المدير الفني للمنتخب البلجيكي إن العديد من الفرق الأوروبية تحتاج إلى أموال البث التلفزيوني التي ستأتي من استكمال مبارياتها"

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وأضاف في تصريحات لبي بي سي: "أنت بحاجة إلى التأكد من أن الجميع يدرك أن هناك خطر كبير من انهيار مؤسسات كبرى وأندية كرة قدم كانت قائمة منذ أكثر من 100 عام"

وتابع: "الوضع المالي صعب للغاية والخسائر التي تتكبدها الأندية واقتصاديات اللعبة بشكل عام لا تحتمل ألا يستكمل الموسم وأن تفقد الأندية بقية حصتها من حقوق البث"

وأردف: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اتخذوا النهج الصحيح في إعطاء الأولوية لكرة القدم المحلية واستكمال المسابقات"

وأكمل: "قرار تأجيل منافسات كأس الأمم الأوروبية إلى الصيف المقبل يوضح كيف أن المسؤولين عن اللعبة خائفون من تفاقم الخسائر الاقتصادية"

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يذكر أنه من المرجح أن تخسر الأندية حقوق التذاكر لفترة قادمة بعد استئناف النشاط بسبب احتمالية إقامة المباريات بدون جمهور لفترة خوفًا من الفيروس.