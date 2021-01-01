مارتينيز: هازارد؟ لا توجد حرب بيننا وبين ريال مدريد

هازارد يغيب عن منتخب بلجيكا ومارتينيز يعلق

قال روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي إن العمل بخصوص إيدين هازارد بالنسبة للمنتخب يسير في نفس الاتجاه مع ريال مدريد، مؤكدًا أن الأهداف للطرفين واحدة.

ريال مدريد نجح في الوصول إلى ما يريد بخصوص هازارد رغم وجود خلاف بينهم وبين الاتخاد البلجيكي لكرة القدم بخصوص التعامل مع إصابة نجم تشيلسي السابق.

وفي الساعات الأخيرة كسب ريال مدريد الصراع أمام الاتحاد البلجيكي من أجل عدم خضوع هازارد لعملية جراحية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وحول ذلك، قال روبيرتو مارتينيز إن الأهداف بالنسبة للمنتخب البلجيكي وريال مدريد فيما يخص هازارد واحدة، مؤكدًا أن الطرفين يفكران فقط في مصلحة اللاعب.

وأضاف: "أؤكد لكم أننا نسعى فقط للأفضل لإيدين، نحن نعمل في نفس اتجاه ريال مدريد، هناك علاقة كبيرة بين فريقنا الطبي وفريق الخدمات الطبية للنادي الإسباني".

وتابع: "أؤكد لجماهير ريال مدريد أن نحن فقط نسعى للأفضل لهازارد، بدأت عملية إعادة التأهيل من أجل أن يعود قريبًا، الشائعات والتكهنات فيما يخص الصحافة باتت شيئًا من الماضي".

وحول العملية الجراحية قال: "لقد عاد أمام إلتشي وكان يبدو جاهزًا، ولكن عادت الإصابة من جديد، لذلك كان الحديث حول العملية منطقية، العلاج الذي يخضع له حاليًا لم يمنحه اللياقة الكاملة".

وأردف: "نحن في وضع تكون فيه الرؤية الطبية للخبراء وهم من يقررون ما يحتاجه اللاعب، وفي الوقت الحالي لن تكون هناك عملية جراحيةة، لا يوجد انقسام، لا توجد حرب، كلنا نحاول إيجاد الحل الأفضل".

وأكد: "نحن مقتنعون أن الإصابات تأتي في نفس المنطقة، وليست إصابات مختلفة، ولهذا السبب هي فترة صعبة، لماذا لا نفكر في ذلك؟ يجب أن نذهب إلى مناقشة حيث نحتاج إلى رأي الخبراء".

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وأصيب هازارد إصابته الأخيرة أمام فريق ليفانتي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، بالتحديد في السادس من فبراير الماضي.