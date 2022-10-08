مارتينيز: منحت هازارد الإذن لرؤية عائلته وأصدقائه.. فذهب إلى ملهى ليلي!

ماذا يحدث للبلجيكي؟

لم ينكر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الصور التي رآها لنجمه إيدن هازارد في ملهي ليلي بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل مباراة بلجيكا ضد هولندا مؤخرًا والتي انتهت بفوز الطواحين 1-0.

وأكد مارتينيز أن لاعب ريال مدريد تم منحه الإذن بالاستراحة لليلة قبل المباراة، ولكنه أكد أنه لم يكن يتوقع أن يقضيها في ملهى ليلي!.

وشدد مارتينيز على أنه لا يريد تكرار هذه الحوادث مجددًا من اللاعب الذي يبذل الإسباني قصارى جهده لإعادته إلى مستواه.

ماذا قال مارتينيز عن قضاء هازارد الوقت في ملهي ليلي؟

وقال مارتينيز في تصريحات لراديو وتليفزيون بلجيكا المخصص للجالية الفرنسية "آر تي بي إف": "هناك قصة واضحة خلف هذا الأمر، لن أتحدث فيها للإعلام بل سأحلها بشكل داخلي، ولكنني لا أريد رؤية هذا الأمر يتكرر، أكرر أن هناك أسبابًا لهذه القصة".

وأردف: "نحن نثق في لاعبينا، وهازارد كان مسموحًا له أن يقضي الوقت مع عائلته أو أصدقائه، هذا ما كان مقررًا".

تأتي هذه المشكلة لتصب مزيدًا من الزيت على نار هازارد مؤخرًا خصوصًا فيما يتعلق بعدم اعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه في ريال مدريد.