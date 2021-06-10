مارتينيز متعجبًا: ما يحدث لهازارد في ريال مدريد غير طبيعي!

لا أفهم ذلك..

اعتبر المدير الفني لمنتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز أن ما يحدث لإيدين هازارد في ريال مدريد من إصابات كثيرة هو أمر "غير طبيعي" أبدًا.

ومنذ وصول هازارد إلى النادي الملكي من تشيلسي في صيف 2019، وتعرض إلى 12 إصابة مختلفة جعلت إسهاماته شبه معدومة في أول موسمين بسانتياجو برنايبو.

الآن يتواجد هازارد مع منتخب بلجيكا استعدادًا لليورو، وقد طمأن مارتينيز الجماهير على أن الحالة البدنية لنجمه هي الأفضل له منذ مدة.

مارتينيز في حديث للصحافة قال "ما زلت أعتقد أن هازارد قادر على أن يحدث فرقًا مع ريال مدريد، لكن علينا أن نجد المشكلة، كل هذه الإصابات ليست طبيعية".

كما أضاف "لديك لاعب قضى 8 سنوات في الدوري الإنجليزي غاب خلالهم عن 20 مباراة فقط، والآن لا يتمكن من لعب 30% حتى من المباريات خلال عامين!".

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وواصل المدرب الإسباني "الأمر لا يتعلق بالشكل أو المستوى أو عدم التأقلم والملاءمة وطريقة اللعب، الأمر يتعلق بسوء الحظ مع الإصابات".

وأتم "منذ مارس أشاهد هازارد وهو أفضل من الناحية البدنية والصحية، وهذا يعطينا الأمل في أنه سيكون مهمًا وسعيدًا معنا في اليورو بأرض الملعب".

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا وقع في مجموعة متوسطة نوعًا ما بكأس الأمم الأوروبية مع منتخبات فنلندا والدنمارك وروسيا.