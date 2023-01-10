"مارتينيز ساعد الأرجنتين ولكنه جعل من نفسه أحمقًا"

انتقادات جديدة لحارس أستون فيلا

انتقد هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا وتوتنهام، الطريقة التي احتفل بها إيميليانو مارتينيز بفوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.

مارتينيز لعب دورًا رئيسيًا في حصول منتخب التانجو على البطولة، من خلال تألقه في مواجهة فرنسا في نهائي المونديال وتصديه لركلة ترجيح سددها كينجسلي كومان جناح الديوك.

وتعرض حارس أستون فيلا لانتقادات حادة بسبب سلوكه خارج الملعب، وسخريته من كيليان مبابي مهاجم الفريق الخصم بحمل دمية عليها صورته وهو يبكي، لذلك خرج لوريس لمهاجمة هذه التصرفات.

وقال لوريس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"هناك بعض الأشياء التي لا يمكنني فعلها كحارس مرمى، وهي أن أظهر مثل الأحمق وأتخطى حدودي أمام الفريق الخصم".

وأضاف:"أنا رجل عقلاني وصادق للغاية عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المواقف، لا يمكنني الفوز بهذه الطريقة على الرغم من أنني لم أرغب حقًا في الخسارة بهذه الصورة".

وتابع:"دوره كان فعالًا مع الأرجنتين وبالنسبة لاحتفالاته فقد تم الحكم عليها بما فيه الكفاية ولا أريد إضافة أي جديد، لكنه قام باستخدام كل حيلة ممكنة لتشتيت انتباهنا في ركلات الترجيح".

جدير بالذكر أن لوريس الذي تألق مع فرنسا في كأس العالم، أعلن مؤخرًا اعتزاله الدولي ليصبح مونديال قطر هو الظهور الأخير له مع الديوك.