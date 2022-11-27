مارتينيز: تحدثت إلى طبيب نفسي بسبب السعودية!

لاعب المنتخب الأرجنتيني عانى!

أكد إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني أنه تحدث مع طبيب نفسي عقب الهزيمة بهدفين لهدف أمام المنتخب السعودي في كأس العالم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مارتينيز لصالح "لا ناسيون" وأكد خلالها أنه كان عليه أن يقدم مستويات أفضل من أجل منتخب بلاده.

وقال مارتينيز: "لقد عانيت الكثير في تلك الأيام، لقد تحدثت مع طبيب نفسي لأن ضد السعودية سددوا الكرة مرتين وفي كلاهما تلقيت هدفين".

وأضاف الحارس المتوج بكوبا أمريكا في الصيف الماضي: "لدي 45 مليون أرجنتينيًا خلفي، كان يجب أن أقدم ما هو أفضل من ذلك".

وكانت الأرجنتين قد حصدت أول ثلاث نقاط لها في كأس العالم بعد التفوق على المنتخب المكسيكي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني يتأهل إلى دور الـ 16 حال فاز على بولندا في لقاء الجولة الثالثة دون النظر لأي حسابات أخرى.