مارتينيز: أصبحت في مكانة ليونيل ميسي وجائزة الأفضل لا ترضيني

لن يرحل عن أستون فيلا من أجل دوري أبطال أوروبا

يؤمن الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، بأنه أصبح في مكانة متساوية مع مواطنه ليونيل ميسي بعد ما حققه في كأس العالم قطر 2022.

حارس أستون فيلا قدم مستويات مبهرة مع منتخب التانجو في المونديال، ليقود الفريق للحصول على البطولة، وفاز مؤخرًا بجائزة أفضل حارس في العالم بعد كل ما قدمه العام الماضي.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة "BT Sport" الإنجليزية:"لقد لمست السماء كما يقول والدي، نصف الأطفال يريدون أن يكونوا ميسي، والنصف الآخر أصبح حلمهم الرئيسي هو اللعب كحارس مرمى، لذلك هي لحظة فخر لا تصدق في مسيرتي".

وأضاف:"أقول دائمًا إنني أكره الجوائز الفردية، لذلك جائزة الأفضل لا ترضيني، ما يرضيني هو رؤية الأطفال الصغار يريدون اللعب كحراس مرمى لأنهم أحبوا ما شاهدوه في كأس العالم".

وفي نهاية حديثه شدد مارتينيز على عدم التوجه إلى الاختيار "السهل" كما أطلق عليه بالرحيل عن أستون فيلا من أجل الانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي لتحقيق التحديات المنتظرة من المدرب أوناي إيمري.