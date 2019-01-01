كأس العالم للسيدات
تصفيات كأس أوروبا

مارتينيز: انتقال هازارد إلى ريال مدريد لم يؤثر عليه

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
هازارد قاد بلجيكا لانتصار مريح

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، سعادته بالعرض المقدم من فريق بقيادة إيدن هازارد أمام كازاخستان في تصفيات أمم أوروبا 2020.

هازارد قاد بلاده للانتصار بثلاثية نظيفة مساء السبت على ضيفه الكازاخستاني، وصنع الهدف الأول لدريس ميرتينز، بينما أضاف روميلو لوكاكو ولوك كاستان الآخرين.

وقال مارتينيز للإعلام بعد المباراة: "الأجواء كانت رائعة في الملعب، كنت خائفاً أن يتأثر هازارد بما جرى معه الأيام الماضية، ولكنه كان حاضراً".

اختيارات المحررين

هازارد: أتمنى مقابلة تشيلسي كل عام مع ريال مدريد

وأضاف: "أمر رائع لإيدن، أتمنى أن يستمر في الاستمتاع هناك ويمتع الجماهير، هذا أمر لم يتغير فيه على مدار الزمن، المجموعة ككل تألقت وفرضنا أسلوبنا على الخصم".

وختم: "كازخستان أتوا بأفكار لم نسمح بها بعد ما فعلوه مع اسكتلندا، كما أن كاستان قدم عرض جيد للغاية ويقدم المطلوب منه رغم ما يتطلبه ذلك من مجهودات".

يذكر أن هازارد قد أتم انتقاله إلى صفوف ريال مدريد مقابل ما يقارب 100 مليون يورو في الأيام الماضية.

 

إغلاق