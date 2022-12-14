مارتينيز: العالم كله ضدنا وميسي جاهز للعب النهائي!

ميسي بحالة جيدة وجاهز النهائي

ادعى إيميليانو مارتينيز أن "الجميع" أرادوا أن تخسر الأرجنتين خلال مسيرتها الرائعة التي تكللت بالوصول إلى نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث ضمن المنتخب الأرجنتيني تواجده في النهائي بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة بنصف النهائي، في ليلة تألق فيها ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

لكن مارتينيز يرى أن الجميع كان ينتظر سقوط الأرجنتين وخروجها من المونديال، حيث تحدث إلى "beIN Sports"، وقال: "أمام المكسيك، كان الشوط الأول غير منتظم بعض الشيء، أراد الجميع أن نخسر، لذلك نحن ضد بقية العالم، أنا سعيد جدًا لأن هذه المجموعة من اللاعبين جميعهم مقاتلون ولدينا 45 مليون أرجنتيني وراءنا".

تجاهل مارتينيز أيضًا المخاوف من إصابة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي وطمئن الجميع بأنه سيكون لائقًا للمباراة النهائية، وأوضح: "إنه غير مصاب، لعبنا 120 دقيقة ضد هولندا، كانت مباراة صعبة بالنسبة له، لكن يمكنك أن ترى أنه يريد إنهاء كل مباراة، إنه رجل المباراة اليوم".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تنتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب التي ستلعب اليوم، الأربعاء، من أجل معرفة المنتخب المنافس في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل.