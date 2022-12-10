مارتينيز: الحكم أراد فوز هولندا، وعلى فان خال إغلاق فمه!

هجوم عنيف من حارس الأرجنتين على الثنائي

خرج إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني، لمهاجمة الحكم ماتيو لاهوز ولويس فان خال مدرب هولندا، بعد تأهل بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.

مواجهة مجنونة حسمت فيها الأرجنتين الصعود عن طريق ركلات الترجيح التي تألق فيها مارتينيز، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولكن هذه المباراة شهدت حالة من الجدل التحكيمي، بسبب مدة الوقت بدل الضائع، وحصول العديد من اللاعبين على بطاقات صفراء.

وقال مارتينيز لشبكة "beIN Sports":"لقد كانت مباراة صعبة، اعتقدت أننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد، تقدمنا بهدفين نظيفين ولكن الحكم كان يعطي لهم كل شيء".

وأضاف:"منحهم 10 دقائق وقت بدل ضائع دون سبب، ومنحهم العديد من الركلات الحرة خارج منطقة الجزاء، لقد أرادهم أن يسجلوا، لذلك لا أتمنى أن نرى هذا الحكم يدير أي مباراة لنا مرة أخرى".

وأما عن لويس فان خال:"سمعته يقول إننا لدينا ميزة في ركلات الترجيح ولو لعبناها سنفوز، أعتقد أنه يحتاج إلى إبقاء فمه مُغلقًا".

يذكر أن الأرجنتين تستعد لمواجهة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم، طمحًا في تحقيق حلم الفوز باللقب من جديد بعد غياب لسنوات طويلة.