بعد خماسية الكلاسيكو.. نبأ حزين لبرشلونة ينهي جدل "رحيل أراوخو"!

تشخيص إصابة نجم البارسا..

تعرض إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد مساء أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوّج برشلونة باللقب الأول هذا الموسم، بعد الفوز الكبير على ريال مدريد بنتيجة 5-2 على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وفي الدقيقة 28 من المباراة، وبينما كانت النتيجة 1-1، عانى مارتينيز من مشاكل عضلية، ما دفع المدرب هانز فليك لاستبداله بزميله رونالد أراوخو.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن مارتينيز يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، "ما سيجبره على البقاء بعيدًا لمدة 5 أسابيع تقريبًا".

وأضافت: "سيغيب مارتينيز عن 8-9 مباريات مع برشلونة أمام ريال بيتيس وخيتافي وفالنسيا وأتالانتا وألافيس وإشبيلية ورايو فاييكانو ولاس بالماس".

ووضعت إصابة مارتينيز نهاية لأنباء الرحيل المحتمل لأراوخو صوب يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، حيث سيعوّل فليك عليه بشكل دائم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه قدم أداء مثاليًا أمام ريال مدريد.