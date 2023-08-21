مارتينو يخشى وضع ميسي على مقاعد البدلاء؟ .. "سيلعب طالما لم يتكلم"

تصريح غريب من مدرب إنتر ميامي.

تسبب آخر تصريحات تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي في الكثير من الجدل حول الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، بسبب تلاحم المباريات وخوضه للعديد من اللقاءات بشكل متتالي.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر قبل عدة أيام، أنه في حاجة للراحة، لكن بكل وضوح يوم الأربعاء لن يكون ذلك اليوم".

وأكمل: "الجميع هنا يعرف كيف تسير الأمور مع ميسي، هو يحب أن يلعب، لذلك طالما لا يقول أي شيء سيظل يلعب مع الفريق".

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وكان ميسي قد ساعد إنتر ميامي لتوه على الحصول على أول لقب في تاريخه، حيث نال النادي بطولة كأس الدوريات على حساب ناشفيل بركلات الترجيح.

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جدير بالذكر أن ميسي كان قد سجل عشرة أهداف مع إنتر ميامي حتى الآن، ويلعب مباراة في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة أمام سينسيناتي يوم الأربعاء.