مارتوشيلو: ساري سيعود من المباراة القادمة ونعاني بدنيًا

تصريحات مارتوشيلو مساعد ماوريسيو ساري عقب فوز يوفنتوس على نابولي

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قال مساعد ماوريسيو ساري مارتوشيلو إن المدرب الإيطالي سيعود خلال فترة قريبة بعد تحسن حالته الصحية، كما تحدث عن سعادته بالفوز المهم على نابولي..

وحل نابولي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم في قمة الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، قال مارتوشيلو إن الفوز يعد أهم ما حدث في هذا اليوم، ولكنه جاء عقب معاناة كبيرة رغم أن المباراة كانت في المتناول حتى الدقيقة 60..

وأضاف: "كانت مباراة صعبة بالطبع كما تكون صعبة في كل موسم، ولذلك حتى رغم سيطرتنا طيلة الساعة الأولى كدنا نفقد النقاط الثلاثة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وتابع: "آمنا بحظوظنا حتى النهاية ونجحنا في العودة والفوز بالنقاط الثلاثة وتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة، جاء نتيجة لضغط كبير"

وأردف: "نعاني من مشكلات بدنية والكثير من الإصابات، لا بد وأن نحل ذلك بمرور الوقت، ولكن التراجع البدني كان هو السبب الأهم للتراجع في الأداء"

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يذكر أن مارتوشيلو قاد يوفنتوس في أول مباراتين في الموسم الجديد للدوري الإيطالي أمام بارما ونابولي بسبب إصابة ماوريسيو ساري بالتهاب رئوي.