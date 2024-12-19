لحل أزمة حراسة المرمى .. الشباب ينهي اتفاقه مع مارتن دوبرافكا من نيوكاسل

الشباب يدعم صفوفه بحارس مرمى جديد

نجح نادي الشباب في إنهاء اتفاقه مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا لاعب نيوكاسل الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتخلص من الأخطاء الكارثية التي يرتكبها الحارس الأساسي عبد الله المعيوف.

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وكان الشباب يفاضل بين دوبرافكا، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان السابق، ولكن استقر على حارس نيوكاسل.

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ويلعب المعيوف بصفة أساسية في تشكيل الشباب، بعد إصابة الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، بقطع بالرباط الصليبي، أنهى موسمه الحالي مع الليوث.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الشباب اتفقت مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، من أجل تولي مهمة حراسة مرمى الشباب بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وسيقوم الشباب باستبعاد الكوري كيم سيونج جيو من قائمة الشباب، على أن يتم قيد اسم دوبرافكا بدلًا منه في قائمة الليوث فيما تبقى من الموسم.

واستغل الشباب انتهاء عقد دوبرافكا مع نيوكاسل بنهاية الموسم الحالي، ونجح في إقناع ناديه بالحصول على خدماته بشكل نهائي قبل دخوله الفترة الحرة يناير المقبل.