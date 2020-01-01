مارادونا: يد الله تنقذني مرة أخرى

الآن تنقذ الشعب الأرجنتيني كله..

اعتبر دييجو آرماندو مارادونا، المدير الفني لخيمناسيا لا بلاتا، أن قرار الاتحاد الأرجنتيني بإلغاء مسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا بمثابة "يد الله الثانية".

ورغم أن الاتحاد الأرجنتيني تأخر كثيرًا في إيقاف كرة القدم بعد تفشي كورونا، إلا أنه وفي نهاية المطاف وبعد تردي الأوضاع في العالم بأسره تقرر إلغاء الدوري.

بإلغاء الدوري، يهرب خيميناسيا لا بلاتا من الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد إلغاء الهبوط معه، تمامًا كما حدث في الدوري الهولندي بالأيام الماضية.

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مارادونا كان له هدفًا شهيرًا في كأس العالم 1986 في شباك إنجلترا بيده، وقد نعته من قبل بأنها "يد الله" التي أحرزت الهدف، في إشارة إلى أن الله أراد أن تسكن الكرة شباك الأسود الثلاثة.

أسطورة الكرة الأرجنتينية في تصريحات تعليقًا على إلغاء الكرة "اليوم ولدينا كثيرون يقولون أنها يد الله الجديدة، لكنني اليوم أطلب من هذه اليد أن تُنهي الوباء ويعود الناس بصحة جيدة من جديد.".

وأتم "أريد أن أوضح أننا لم نحتفل بتعليق البطولة أو إلغاء الهبوط، أردنا أن ننزل إلى الملعب ونحتفل مع الشعب بالمسار الذي سلكناه.".

"كُنّا مقتنعين مع اللاعبين بأننا قد تم إنقاذنا في النهاية، لم تكن هذه النهاية التي نريدها ولكن هي هدية للمجموعة على ما قاموا به طوال الموسم والإمتاع الذي قدموه للناس."

يذكر أن مارادونا منذ بداية ظهور كورونا وقد هاجم بقوة الاتحاد الأرجنتيني لتراخيه في إيقاف النشاط، حيث أكد دعمه الكامل للاعبين وشدد على ضرورة احترام الصحة العامة.