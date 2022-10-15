مارادونا يجمع ميسي ورونالدينيو مجددًا.. ومورينيو على الخط!

سنوات من الإبداع للثنائي في برشلونة.. ولكن ما علاقة مارادونا؟

في 14 نوفمبر المقبل، قبل أربعة أيام فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، سيستضيف الاستاد الأولمبي في روما "مباراة من أجل السلام".

تقوم مؤسسة البابا فرانسيس "WePlayForPeace" بتنظيم هذه المباراة، والتي تعد أيضًا بمثابة تكريم للراحل دييجو مارادونا وسيشترك بها عدد من النجوم البارزين في عالم كرة القدم.

فمن المقرر أن يشارك كل من لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وداني ألفيش وأنخيل دي ماريا وماكسي رودريجيز وجيانلويجي بوفون وبيبي رينا.

هل يدرب مورينيو رونالدينيو وميسي؟

كما يشارك جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لروما في المباراة، بينما يحمل شارة القيادة لدى كل فريق كل من البرازيلي رونالدينيو والإيطالي شيرو إيموبيلي.

المباراة الخيرية يعززها أيضًا وجود ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والذي تربطه علاقة طويلة بدييجو مارادونا وهو الذي شبه به في أوقات طويلة من مسيرته.

وقال ميسي عن مشاركته: "أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون هنا مع البابا وكل هؤلاء اللاعبين الكبار".

وأضاف: "من المهم أن ينضم كل منا إلى هذه الدعوة من أجل السلام، يمكننا تغيير العديد من الأشياء معًا".