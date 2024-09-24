"مارادونا أكثر من ميسي".. تصريح مفاجئ من والد لامين يامال!

تتواصل التوقعات بشأن مستقبل موهبة برشلونة لامين يامال، الذي يرى كثيرون أنه يسير على درب الأسطورة ليونيل ميسي.تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
ويقدم لامين يامال مستويات مبهرة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث ظهر لأول مرة مع البارسا وعمره 15 عامًا، بينما توّج باليورو مع إسبانيا بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاده الـ17.
ويرى منير نصراوي، والد يامال، أن ابنه "قد يكون مثل دييجو مارادونا أكثر من ليونيل ميسي".
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وكتب نصراوي، في منشور عبر حسابه على إنستجرام: "الابن العظيم، أنت تذكرني بدييجو أرماندو مارادونا العظيم".
المباراة التالية
ويعلق برشلونة آمالًا كبيرة على يامال، بعد ربطه بعقد طويل الأجل، ورفض عروض انتقال قياسية من باريس سان جيرمان، على أمل محاكاة مسيرة ميسي ومارادونا في كتالونيا.