مارادونا للملك تشارلز: ابعد يدك عن كتفي!

قصة مارادونا وملك بريطانيا تعود من جديد

بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث، عادت قصة أسطورة منتخب الأرجنتين، دييجو أرماندو مارادونا مع الملك تشارلز للساحة من جديد.

حيث بات تشارلز الثالث هو الملك الجديد بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية، وهو الأمر الذي جعل الصحف الإيطالية تسترجع قصة مارادونا معه في السابق.

ونشرت صحيفة "Corriere dello Sport" القصة التي رواها وكيل أعمال الأسطورة دييجو مارادونا السابق، جييرمو كوبولا، حول ما قاله له عن الملك الجديد.

ماذا قال مارادوانا عن ملك بريطانيا الجديد؟

يقول جييرمو كوبولا إن مارادونا تواجد مع الملك تشارلز في وداعية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ولاعب توتنهام السابق أوزفالدو أرديليس في حفل استقبال تم تنظيمه في قصر باكنغهام الملكي.

وأوضح كوبولا أن مهاجم نابولي السابق كان صعبًا للغاية في التعامل مع نجل الملكة إليزابيث.

حيث قال كوبولا في تصريحات تلفزيونية نقلتها الصحيفة الإيطالية: "كان هناك عاطفة كبيرة من جانبنا جميعًا. ومع ذلك، في مرحلة معينة، قال لي دييجو: كوبولا، أخبر ذلك الأنف الكبير برفع يده عن كتفي".

وواصل: "نظرت إليه مندهشًا، لم أعرف ماذا أفعل، هذا الأنف الكبير، كما أطلق عليه دييجو، كان الأمير تشارلز".

جدير بالذكر أن مارادونا قد حقق بطولة كأس العالم عام 1986، بعد أن مر بمنتخب بلاده من أمام الفريق الإنجليزي في الدور ربع النهائي بالفوز 2-1، وحسم اللقاء بالهدف الذي سجله بيده.