رغم العداوة .. مارادونا يساند ريفر بليت

مارادونا هو أسطورة بوكا جونيورز

أوضح النجم الأرجنتيني وأسطورة بوكا جونيورز دييجو أرماندو مارادونا أنه يكره غريمه التقليدي ريفر بليت، ولكن يؤيده في قراره بمنع دخول الجمهور في مباراة الأمس.

وأُلغيت مباراة ريفر بليت مع أتلتيكو توكامان في كوبا سوبرليجا، والتي كانت مقررة على ملعب "مونيمونتال" بالعاصمة الأرجنتينية، وذلك بسبب تخوف المضيف من تفشي فيروس كورونا.

وقال مارادونا للإعلام تعليقاً على الواقعة: "أساندهم حتى الموت في هذا القرار، أنظر، أنا لا أحب الدجاج (مصطلح ساخر يطلقه جمهور بوكا على ريفر)، أكرههم حقاً، ولكن معهم حتى الموت في هذا القرار".

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وأضاف أسطورة الأرجنتين: "إذا اتخذ اللاعبين قرارً، فأنا أسانده حتى الموت".

دوريات ما زالت مستمرة رغم هلع كورونا

وتعد الأرجنتين من الدول القليلة التي لم توقف منافسات كرة القدم حول العالم، وإن كان لُعب عدد من اللقاءات مثل فيليز سارسفيلد في ضيافة إندبيندينتي دون جمهور مساء السبت.

وسبق وانتقد مارادونا بلاده الأرجنتين بسبب عدم وجود وعي كافي بمخاطر فيروس كورونا، وعدم تطبيق الإجراءات السليمة للوقاية من نشر المرض.

وينتظر أن يتعرض ريفر بليت للعقوبة من قبل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بسبب تعطيله للمباراة، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي في وقت لاحق.