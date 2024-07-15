"ماذا يفعل هاري كين؟".. نجم إنجلترا يطالب هداف بايرن ميونخ بالاعتزال!

أسطورة إنجلترا يطلب من هاري كين الاعتزال...

طالب جاري لينيكر، مهاجم إنجلترا الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، الحالي وطالبه بالاعتزال بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة يورو 2024.

وشارك كين، مع منتخب بلاده في بطولة اليورو، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، وحصل على المركز الثاني في المسابقة بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف في النهائي.

وقال لينيكر في تصريحات أثناء تواجده في بودكاست: "جزء من تفكيري في المستقبل، ما كان تفعله إنجلترا، وماذا كان يفعل كين؟ لم يكن هو نفسه في البطولة، إنه الآن في الثلاثينيات من عمره، اعتزلت اللعب الدولي عندما كان عمري 32 عامًا، لقد كان الأمر فظيعًا".

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وأضاف: "شعرت بذلك بعد خروجنا من يورو 1992، وكان أحد الأسباب التي دفعتني لاعتزال اللعب الدولي، أنني لم أظهر بالمستوى المنتظر في آخر بطولة كبرى، كنت أشعر بأن ساقي ثقيلة".

جدير بالذكر أن كين، قد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في بطولة اليورو، جعلته ينهي المسابقة في صدارة الهدافين بالتساوي مع داني أولمو، جيورج ميكوتادزي، إيفان سكرانز، كودي جاكبو، بالإضافة إلى جمال موسيالا.