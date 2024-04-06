"ماذا يفعلون هنا؟".. جوارديولا يستشهد بريال مدريد في السخرية من آرسنال!

منافسة مختلفة هذا الموسم

لقطة قد تغضب مشجعي آرسنال كثيرًا، بيب جوارديولا يسخر من تواجد المدفعجية في سباق المنافسة على الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول!

المدرب الإسباني تحدث مع شبكة "TNT Sports" الإنجليزية قبل مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، اليوم، السبت، في البريميرليج، وتطرق إلى بعض الموضوعات الهامة مثل المنافسة على اللقب وغياب فيل فودين عن التشكيل الأساسي للقاء.

وقال جوارديولا عن المنافسة مع آرسنال وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي:"إنها المرة الأولى لي بتواجد 3 فرق في السباق، في برشلونة كان هناك ريال مدريد، ومع بايرن ميونخ نافسنا بوروسيا دورتموند".

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وتابع مازحًا:"ماذا يفعل آرسنال هنا؟".

وعن غياب فيل فودين:"الأمر كان صعبًا ولكنه ليس الوحيد، لدينا العديد من المباريات، ولهذا السبب نقوم بإراحة بعض اللاعبين، عندما نفوز سيقول الناس إن القرار كان صحيحًا، ولو خسرنا سيهاجمون نفس القرار".

عن إمكانية إشراك فيل فودين بجوار كيفين دي بروينه:"نعم بالتأكيد، فكرت كثيرًا بإشراكهما معًا، لدينا مباريات عديدة وسنواجه ريال مدريد الثلاثاء القادم، بالطبع أود أن يتواجد معنا فيل اليوم، أنا لست غبيًا ولكن علينا التعامل مع ضغط المباريات".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ67 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال الثاني و3 نقاط عن ليفربول المتصدر.