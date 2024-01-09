"ماذا يدور في الكواليس؟".. عراب صفقات ريال مدريد يحرض نجم البايرن على التمرد

الملكي يرسم خطة محكمة لإتمام الصفقة

يتحرك ريال مدريد خلف الكواليس من أجل حسم صفقة ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، في أسرع وقت ممكن.

وكشفت قناة "سكاي ألمانيا"، فإن جوني كالافات، مفتاح صفقات ريال مدريد، طلب من ألفونسو ديفيز عدم تمديد عقده مع بايرن ميونخ، بينما يستعد العملاق الإسباني لتقديم عرض رسمي من أجل ضمه.

ويرتبط النجم الكندي بعقد مع بايرن ميونخ، ينتهي في صيف 2025، وهناك رغبة من العملاق البافاري في تمديد العقد لفترة إضافية، لكن هناك مطالب مادية تعطل الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمثل ديفيز أولوية بالنسبة لريال مدريد، الذي يعمل في نفس الوقت على التعاقد مع كيليان مبابي بعقد طويل الأمد، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت "سكاي ألمانيا"، إلى أن البايرن سيكون منفتحًا على تلقي عروض من أجل أن يستفيد ماديًا من رحيل ألفونسو ديفيز، لذلك سيكون الريال أول المتقدمين بعرض من أجل الفوز بخدماته.

ويعتبر ديفيز من الركائز التي يعتمد عليها البايرن في السنوات الأربع الأخيرة، رغم صغر سنه (23 عامًا)، حيث خاض 176 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 28 لآخرين، حيث توج معه بلقب لدوري أبطال أوروبا و5 للدوري الألماني ولقبين للسوبر المحلي، وآخر لكأس العالم للأندية ومثله للسوبر الأوروبي.