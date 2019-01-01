ماذا يحدث لجريزمان لو غاب عن معسكر أتلتيكو مدريد؟

تعرف على عواقب غياب جريزمان المتوقع عن تدريبات أتلتيكو مدريد

يواجه أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، تهديدًا بالتعرض لعقوبات من جانب فريقه حال رفض الانضمام لمعسكر الروخي بلانكوس مساء اليوم، الأحد.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ جريزمان لن ينضم لمعسكر أتلتيكو بعد رفض الأخير عرض برشلونة.

وفي حال تغيب بطل كأس العالم مع فرنسا العام الماضي عن معسكر الهنود الحمر فإن هناك عقوبة سوف توقع على اللاعب وتزداد العقوبة مع استمرار فترة الغياب.

وبحسب قوانين ولوائح لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني، فإنّه في حال غاب اللاعب عن المعسكر دون عذر ليوم أو اثنين، فإن أتلتيكو مدريد يستطيع إيقافه لفترة تترواح بين يومين إلى 10 أيام وحرمانه من الراتب خلال هذه الفترة بجانب غرامة مالية لا تتجاوز 7% من راتبه الشهري.

أما إذا استمرت فترة الغياب لأكثر من ذلك، فإن أتلتيكو مدريد يستطيع إيقافه لفترة تمتد حتى شهر كامل دون منحه راتبه بجانب غرامة مالية تصل إلى 25% من راتبه الشهري.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد أكد أنّه رفض عرض برشلونة بسبب عدم الاحترافية في التعامل.

وقد يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بمبلغ 120 مليون يورو لأجل الحصول على اللاعب.