ماذا يحتاج ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير؟

ببداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير دعونا نستعرض معًا ما هي احتياجات متصدر الدوري الإنجليزي ليفربول؟

انطلقت اليوم فترة الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية ومن ضمنها الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق كبير من النقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومع بداية فترة الانتقالات الشتوية ينظر كل فريق لنفسه باحثًا عن مناطق الضعف التي من الممكن أن تتسبب في تراجعه أو تكون أزمة بالنسبة له في الأشهر المتبقية من الموسم.

لذلك في السطور المقبلة سنستعرض معًا أهم احتياجات واحد من فرق الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية والتي ستنتهي بنهاية الشهر، وهذا الفريق هو ليفربول.

"تقنية الفيديو تُطبق بصورة خاطئة في الدوري الإنجليزي"

البعض قد يصعق من فكرة الحديث عن احتياج ليفربول للدعم في بعض المراكز فالفريق يأكل الأخضر واليابس ويحقق الانتصارات على أي خصم سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

لكن الحقيقة أن أي فريق يحتاج للدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى أعظم الفرق عبر التاريخ كانت في حاجة لذلك وكانت لتستغل ميركاتو الشتاء لولا أنه بدأ مؤخرًا فقط.

أين يحتاج ليفربول الدعم؟

الريدز على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرشحة للزيادة لـ 16 نقطة بسبب وجود مباراة مؤجلة لهم أمام وست هام.

لكن الفريق مهدد بالفعل في أكثر من مركز في الوقت الحالي لظروف مختلفة، وهو ما أظهرت إدارة الفريق اهتمامًا به وبدأت في العمل على حله بالفعل.

قلب دفاع:

ليفربول يملك في الوقت الحالي فيرجيل فان دايك المدافع الأفضل في العالم بجواره جو جوميز هو الوحيد الجاهز في تشكيلة ليفربول ليزامله في الملعب في ظل إصابة ديان لوفرين وجويل ماتيب وعدم جاهزية نجوم فريق الشباب بشكل كامل ليتحملوا مسؤولية التواجد في الفريق الأول بمثل تلك الأوقات الحرجة من الموسم.

كلوب تصرف على الفور وأنهى إعارة لاعبه ناثانيل فيليبس الذي كان يلعب لصالح شتوتجارت الألماني واستعاده في قائمته استعدادًا للفترة القادمة من الموسم.

وعن سؤاله عن سبب إنهاء إعارة اللاعب كشف المدرب الألماني أنه في حاجة لاتخاذ كافة التدابير الاحتياطية حتى يتأكد أنه لديه البديل في كل مركز.

ظهيرين:

ربما يملك ليفربول أفضل ظهيرين في العالم بالوقت الحالي بوجود ألكسندر أرنولد على الجانب الأيمن من الملعب وأندرو روبرتسون في الجانب الأيسر.

لكن إذا كان الريدز يملكون الأفضل في كل جانب فهم دون أي بدائل في الوقت الحالي وإصابة أحدهما ستتسبب في أزمات عديدة داخل صفوف ليفربول.

البديل الوحيد الذي يلعب كظهير هو كلاين المصاب دائمًا والذي بالتأكيد بعيد عن المستوى الذي يحتاجه ليفربول في هذه المرحلة.

ومن داخل التشكيلة هناك بديل آخر هو ميلنر الذي غير كلوب مركزه في الموسم الماضي ليحل تلك الأزمة.

بديل الثلاثي الأمامي ولالانا:

يملك ليفربول ثلاثي هجومي يعد من ضمن الأخطر في العالم بالوقت الحالي بجوار ثلاثية باريس سان جيرمان ونظيرتها في برشلونة بوجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

لكن مع مرور الوقت تزداد الأنباء عن قرب ذلك الثلاثي من الانفصال سواء بوجود أخبار حول رحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو خلال الصيف المقبل.

وبعيدًا عن أنباء سوق الانتقالات فكل لاعب في العالم معرض للإصابة ولابد أن يكون هناك بديل على مستوى كبير له على مقاعد البدلاء.

ليفربول وقع مع ذلك البديل بالفعل، وهو اللاعب الياباني تاكومي مينامينو القادم من صفوف سالزبورج النمساوي والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر ومركز صانع الألعاب ليجعل من نفسه بديل رائع أيضًا للقريب من الرحيل آدم لالانا.

وفي وجود مدرب مثل يورجن كلوب قد نراه يطوره ويشركه في مركز رأس الحربة قريبًا ليكون بديل شامل لثلاثي الهجوم ولمركز صانع الألعاب.