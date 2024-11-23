ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على كيفية تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وكيف يصل للدور الثاني؟

نسخة جديدة يخوضها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهيره على مواصلة الصعود لمنصات التتويج التي كان آخرها في الموسم الماضي 2023-2024.

ريال مدريد بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين تاريخيين هما ميلان وليفربول إضافة إلى شتوتجارت.

ولم يسر رجال المدرب كارلو أنشيلوتي بشكل جيد في الدور الأول المقام بنظام الدوري من المسابقة، لذلك باتت الحظوظ محل جدل كبير فيما يتعلق بوصول الملكي إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

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في السطور التالية نستعرض لكم كيفية تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وما هي حسابات الصعود.

جدول مباريات ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - مرحلة الدوري

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليفربول - ريال مدريد الأربعاء 27 نوفمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أنفيلد أتالانتا - ريال مدريد الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - جيويس ريال مدريد - ريد بول سالزبورج الأربعاء 22 يناير 2025

22:00 مصر، 23:00 السعودية - سانتياجو برنابيو ستاد بريست - ريال مدريد الأربعاء 29 يناير 2025

22:00 مصر، 23:00 السعودية - فرانسيس لو بلي

ما نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا الجديد 2024-2025؟

تتم إقامة البطولة بواقع نظام الدوري للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة،

تم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا بنظام الذهاب والإياب

أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بشكل اعتيادي، بدءًا من دور الـ16 كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن بينما يتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 24 إلى 36 من البطولة تمامًا.

ترتيب ريال مدريد في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول 4 4 0 0 10 1 9 12 2 سبورتنج لشبونة 4 3 1 0 9 2 7 10 3 موناكو 4 3 1 0 10 4 6 10 4 ستاد بريست 4 3 1 0 9 3 6 10 5 إنتر 4 3 1 0 6 0 6 10 6 برشلونة 4 3 0 1 15 5 10 9 7 بوروسيا دورتموند 4 3 0 1 13 6 7 9 8 أستون فيلا 4 3 0 1 6 1 5 9 9 أتالانتا 4 2 2 0 5 0 5 8 10 مانشستر سيتي 4 2 1 1 10 4 6 7 11 يوفنتوس 4 2 1 1 7 5 2 7 12 آرسنال 4 2 1 1 3 1 2 7 13 باير ليفركوزن 4 2 1 1 6 5 1 7 14 ليل 4 2 1 1 5 4 1 7 15 سلتيك 4 2 1 1 9 9 0 7 16 دينامو زغرب 4 2 1 1 10 12 -2 7 17 بايرن ميونخ 4 2 0 2 11 7 4 6 18 ريال مدريد 4 2 0 2 9 7 2 6 19 بنفيكا 4 2 0 2 7 5 2 6 20 ميلان 4 2 0 2 7 6 1 6 21 فينورد 4 2 0 2 7 10 -3 6 22 كلوب بروج 4 2 0 2 3 6 -3 6 23 أتلتيكو مدريد 4 2 0 2 5 9 -4 6 24 أيندهوفن 4 1 2 1 7 5 2 5 25 باريس سان جيرمان 4 1 1 2 3 5 -2 4 26 سبارتا براج 4 1 1 2 5 8 -3 4 27 شتوتجارت 4 1 1 2 3 6 -3 4 28 شاختار 4 1 1 2 2 5 -3 4 29 جيرونا 4 1 0 3 4 8 -4 3 30 ريد بول سالزبورج 4 1 0 3 3 10 -7 3 31 بولونيا 4 0 1 3 0 5 -5 1 32 لايبزيج 4 0 0 4 4 9 -5 0 33 شتورم جراتس 4 0 0 4 1 6 -5 0 34 يونج بويز 4 0 0 4 1 11 -10 0 35 النجم الأحمر 4 0 0 4 4 16 -12 0 36 سلوفان براتيسلافا 4 0 0 4 2 15 -13 0

كيف يتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

يملك ريال مدريد 6 نقاط في المركز الراهن وهو يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقد جمع ريال مدريد هذه النقاط الست من 4 مباريات حيث فاز في مباراتين وخسر مباراتين، كان قد فاز أمام كل من شتوتجارت وبوروسيا دورتموند الألمانيين، وخسر من ليل الفرنسي وميلان الإيطالي.

تتبقى لريال مدريد 4 مباريات أمام كل من ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وستاد بريست الفرنسي.

حسابات الصعود المعقدة في النظام الجديد تتعلق بالتأهل في المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل الفريق مباشرة إلى دور الـ 16 دون خوض ملحق بنظام الذهاب والعودة.

أما الوصول إلى دور الـ 16 بشكل عام، فالفرص فيه متاحة بشكل أكبر إذ إن أصحاب المراكز من 9-24 يملكون جميعًا الفرصة في الوصول وفقًا لنظام البطولة الجديد والذي شرحناه سلفًا.

ربما يستهدف ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي الوصول للنقطة 15، والتي ستجعلهم على الأرجح ضمن المراكز الثمانية الأولى التي يحتل كل من برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنجليزي آخر ترتيباتها برصيد تسع نقاط.

لذلك فإن ريال مدريد سيكون في الأمان بشكل كبير إذا نجح في الفوز بثلاث من أصل آخر أربع مباريات سيخوضها، وعليه سيكون لكل مباراة أهمية خاصة حال رغبة ريال مدريد في تفادي الملحق.

وربما يكون الفوز في مباراتين من المباريات الأربعة المتبقية كفيلًا بضمان ريال مدريد مركزًا من 9-24 وبالتالي سيحافظ على حظوظه في التأهل، وقد يفعل ذلك بالفوز في مباراة واحدة والتعادل في أخرى، أو الفوز في مباراة واحدة فقط وفقًا لسير المسابقة.

أما الهزيمة في كل المباريات فستعني على الأرجح فقدان الحظوظ بشكل كامل في التأهل، لأن أصحاب المراكز الأخيرة من 25-36 وصل كثير منهم بالفعل للنقطة 4، وبالتالي سيتخطون ريال مدريد حال فوزهم في مباراتين فحسب، ومنهم خصوم مثل باريس سان جيرمان وشتوتجارت وريد بول سالزبورج وجيرونا ممن يعتقد أن يفوزوا في مباراتين من أصل أربع.

على كل حال، سيظل ريال مدريد رقمًا صعبًا في المسابقة التي يعرف جيدًا كيف تؤكل الكتف فيها، وأيًا كانت طريقة تأهله فإنه سيكون مرشحًا بارزًا للفوز باللقب.