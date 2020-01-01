ماذا يحتاج ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية بيناير؟

ببداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير دعونا نستعرض معًا ما هي احتياجات ريال مدريد؟

انطلقت بالأمس فترة الانتقالات الشتوية في معظم الدوريات الأوروبية ومن ضمنها الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

ومع بداية فترة الانتقالات الشتوية ينظر كل فريق لنفسه باحثًا عن مناطق الضعف التي من الممكن أن تتسبب في تراجعه أو تكون أزمة بالنسبة له في الأشهر المتبقية من الموسم.

لذلك في السطور المقبلة سنستعرض معًا أهم احتياجات واحد من فرق الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية والتي ستنتهي بنهاية الشهر، وهذا الفريق هو ريال مدريد.

ربنا يشعر البعض بمفاجأة كبيرة عندما نقول أن قائمة ريال مدريد الحالية لا تحتاج أي إضافات في الوقت الجاري لكن هذه هي الحقيقة.

النادي الملكي يملك عمقًا كبيرًا في تشكيلته بكل المراكز حيث يتواجد لاعب واثنان وثلاثة يستطيعون التواجد في التشكيلة الأساسية.

زيدان: الفوز بيورو 2000 مهّد لانتقالي لريال مدريد

الاستثناءات قليلة للغاية في مراكز ريال مدريد فلو نظرنا لمركز وسط الملعب المدافع والذي يجيده بشكل أساسي كاسميرو فقط لكن يستطيع مودريتش وكروس اللعب فيه أيضًا.

ريال مدريد كان يضع نصب أعينه عدد من النجوم في وسط الملعب قبل انطلاق الموسم وتألق اللاعب الشاب فيدي فالفيردي الذي أقنع زيدان بشكل واضح.

كان هناك بول بوجبا الذي انتشرت العديد من الأخبار حول رحيله عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية وكريستيان إريكسن الذي سيكون رحيله هذا الشتاء هو الفرصة الأخيرة ليستفيد منه توتنهام ماديًا، بالإضافة لفان دي بييك لاعب أياكس الهولندي.

وهناك أيضًا في مركز الجناح والمهاجم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي كان وما زال أولوية من أولويات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

لكن مثل تلك الصفقة لا يمكن إتمامها في الشتاء مع فريق مثل باريس سان جيرمان يجيد الحفاظ على نجومه وفي ظل القيمة الكبيرة للنجم الفرنسي.

لذلك نقول أن المركز الوحيد الذي قد يحتاج للدعم هو قلب الدفاع الذي يتواجد فيه أربعة نجوم بالوقت الحالي هم فاران وميليتاو وراموس وناتشو.

في هذا المركز انتشرت العديد من الأخبار عن رغبة زيدان في استعادة فاييخو من ولفرهامبتون لكن غير معروف بعد إذا ما كانت عودته دائمة أم من أجل إعارة أخرى في ظل وجود عروض ألمانية وإسبانية له.

بعد كل ذلك قد يكون ما تبقى من الحديث حول ميركاتو الشتاء في ريال مدريد متمثل في الصفقات التي قد ترحل عن صفوف النادي الملكي.

لو بحثنا في ذلك الجانب سنجد العديد من اللاعبين الذي أصبحوا على وشك مغادرة الفريق لكن رحيلهم في يناير ليس بالقرار النهائي بعد.

لدينا في الهجوم فينيسيوس الذي لم يظهر مستوى مبشر بعد ولوكا يوفيتش الذي طلبه نادي وست هام.

هناك أيضًا اللاعب ماريانو دياز الذي لا يحصل على أي فرصة مع زيدان بالإضافة لجاريث بيل المثير للمشاكل وبراهيم دياز الذي شارك في 40 دقيقة فقط.