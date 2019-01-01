ماذا يحتاج آرسنال في سوق الانتقالات؟

صعوبات عديدة ستواجه آرسنال هذا الصيف في وقت يحتاج فيه لتدعيم صفوفه بشكل قوي ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

عادت الأمور في آرسنال لنقطة الصفر بعد خسارة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي على يد تشيلسي، لتنتهي آخر فرصةله لبلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الغياب المستمر عن دوري الأبطال، ومع عدم وجود عمق في التشكيلة ونواقص عديدة ورحيل الكثير من اللاعبين، وأيضًا ميزانية محدودة متوقعة من الملاك لجلب الصفقات، كلها أمور تصعب من مهمة آرسنال في الميركاتو.

ومن المتوقع أن تستمر سياسة التقشف التي اتبعها آرسنال في سوق انتقالات اللاعبين خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع استمرار توقف الأموال التي كانت تأتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

لقد بدأ عدد من اللاعبين بالفعل في الرحيل عن الفريق، في مقدمتهم آرون رامسي المنتقل إلى يوفنتوس، بجانب اعتزال الحارس التشيكي بيتر تشيك وتأكد رحيل المهاجم داني ويلبيك، إضافة إلى ستيفان ليشتاينر.

أنفق أرسنال حوالي 70 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي على خمس تعاقدات جديدة ، بما في ذلك لوكاس توريرا وحارس المرمى بيرند لينو.

لكن بعيدًا عن محدودية الميزانية، فآرسنال بحاجة لشيء أشبه بثورة تغييرات، ربما تتضمن التخلي عن أسماء كبيرة كمسعود أوزيل، لتوفير راتب هو الأعلى في تاريخ النادي اللندني.

لكن دعونا نلقي نظرة على احتياجات آرسنال هذا الصيف.

حارس بديل

كما ذكرنا، فقد قرر بيتر تشيك الاعتزال بعد نهاية نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن لعب دور الحارس الثاني للحارس الألماني بيرند لينو، وهذا الأخير سيبقى الحارس الأول لآرسنال في المستقبل، وبناء على ذلك يحتاج آرسنال لحارس بديل يعتمد عليه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

عندما نتحدث عن حارس ثاني فالأمور لن تكون صعبة، وأعتقد أن خيار مثل حارس إنتر يونوت رادو سيكون جيد للغاية، لأنه حارس شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعتبر من بين الحراس الواعدين، وبمرور الوقت سيتم صقل موهبته وخبراته.

أمضى الحارس الشاب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع جنوى، وظهر بمستويات جيدة، وبالفعل يٌقال أن آرسنال في محادثات لضمه.

تغييرات جذرية في خط الدفاع

أقل شيء يُمكن وصف به دفاع آرسنال الموسم المنقضي بأنه "كارثي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد تلقى آرسنال 51 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، أكثر من الأهداف التي استقبلها نيوكاسل يونايتد في النصف الثاني من الجدول.

بسبب إصابات روب هولدينج ولوران كوسيلني، لم يجد إيمري الكثير من الخيارات للتغطية على الضعف الواضح والمستويات المزرية للمدافع الألماني شكودران موستافي، أو افتقار سوكراتيس للتركيز.

آرسنال بحاجة لاثنين من المدافعين من الأسماء الكبيرة على الأقل هذا الصيف، وأحد الخيارات التي أجدها مناسبة تمامًا هو مدافع بنفيكا الواعد روبن دياس، الذي بصم على مستويات جيدة للغاية جعلته أحد أبرز الأسماء رواجًا في ميركاتو الصيف.

المدافع البالغ من العمر 21 عامًا هو مدافع قوي، رائع في افتكاك الكرات بمشروعية، ناهيك أنه رائع في التعامل مع الكرات الثابتة الهجومية، وهو خيار لن يكون مُكلفًا للغاية.

تعويض رامسي

سيكون على آرسنال تعويض فقدان نجم وسط ميدانه الويلزي آرون رامسي، وصحيح أن الأخير لم يكن يشارك بصفة منتظمة مع المدرب أوناي إيمري، لكنه قدم مستويات لافتة في الأسابيع الأخيرة من الموسم قبل تعرضه للإصابة، ناهيك أن رامسي لديه صفات غير متوافرة في الكثير من لاعبي آرسنال خاصة فيما يتعلق بالنواحي الدفاعية والهجومية.

إن كان رامسي قد رحل في صفقة انتقال حر، فيمكن لآرسنال أن يعوضه بلاعب حر وهو أدريان رابيو، الذي في رأيي يمثل الخليفة الأمثل له نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة، وخبرات كبيرة رغم صغر سنه.

مع رابيو سيكون على آرسنال خوض معركة تفاوضية لإقناعه بالقدوم والتضحية بفكرة اللعب في دوري أبطال أوروبا، لا سيما أنه مطلوب في أندية كبيرة أخرى، كما أنه كان سيحصل على مقابل كبير في باريس سان جيرمان لو قرر الاستمرار.. وبالتالي على آرسنال عرض عليه راتب كبير كي يقتنع بالانضمام إليه.

جناح وصانع ألعاب

تكفل الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريج أوباميانج بقيادة هجوم آرسنال بمنتهى الامتياز في وقت لم يكن هناك إضافة حقيقية لا من الأجنحة "هنريخ مخيتاريان أو أليكس أيوبي" أو من صانع الألعاب مسعود أوزيل.

وبالتالي سيتعين على آرسنال جلب جناح وصانع ألعاب، وإن كان الأخير ليس حاجة مُلحة بسبب أسلوب لعب أوناي إيمري المعتمد على الأجنحة أكثر.

في هذا الشق يتردد اسمه جناح آيندهوفن الرائع، هيرفينج لوزانو، والذي ساهم في 33 هدفًا بين تسجيل وصناعة في 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومن بين الخيارات الأخرى، جناح ليل المتألق نيكولاس بيبي، وجناح بورنموث ريان فريزر، أحد أفضل صناع الفرص والأهداف في البريميرليج الموسم المنقضي، ومؤخرًا ظهر اسم حكيم زياش، وهذا في رأيي قد يكون الحل الأكثر مثالية نظرًا لأنه يجيد اللعب على الجناح أو في قلب الملعب، وبالتالي سيعطي لآرسنال أكثر من حل.

ظهير أيمن

كانت ثغرة الظهير الأيمن في آرسنال واضحة للغاية، بسبب ضعف خبرات مايتلاند نايلز.

ومع إصابة هيكتور بيليرين ورحيل ستيفان ليشتاينر، سيكون على إدارة آرسنال وضع التعاقد مع ظهير أيمن على رأس قائمة أولوياتهم.

الخيار الأكثر واقعية في مركز الظهير الأيمن، هو توماس مونييه، والذي أشرف إيمري على تدريبه في باريس سان جيرمان، وهو كان وراء التعاقد معه في باريس سان جيرمان.

وتحت قيادة إيمري قدم الظهير البلجيكي أفضل موسم له في 2017/2018 عندما سجل 4 أهداف وصنع الكثير من الأهداف، والعلاقة الجيدة بينهما قد تكون مفتاح قدومه لملعب الإمارات.