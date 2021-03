ماذا لو بقي هالاند في دورتموند؟ الإهتمام بالمشروع الفني بدل الاقتصاد

في عودة بسيطة الى أخبار الانتقالات العام الفائت سنرى أن "نجم الشباك" كان جادون سانشو وخبر رحيله عن بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد التي كانت قاب قوسين من الاتمام، واليوم أيضاً يتصدر بروسيا دورتموند المشهد من خلال مصير نجمه إيرلينج هالاند الذي أصبح المطلب الأول لكبار القارة الأوروبية، وكان إنتقاله حتمي لا محالة والكلام يتمحور حول الوُجهة فقط وليس البقاء من عدمه علماً أن اللاعب في موسمه الثاني فقط.

سانشو وهالاند ليسا الوحيدين على قائمة الاهتمام الأوروبي والرحيل، فجود بيللينجهام ويوسوفا موكوكو على اللائحة ايضاً، ومع الوضع المتأزم لبروسيا دورتموند في الدوري المحلي (المركز الخامس) باتت قرارات الرحيل وشائعات الانتقال اعلى صوتاً من أي وقت مضى.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi