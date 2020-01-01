ماذا قدم كارلوس إدواردو بقميص الهلال السعودي؟

يُعد كارلوس إدواردو واحدًا من أبرز وأهم اللاعبين الأجانب الذين مروا على الفريق الأزرق

أصبح رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عن صفوف نادي الهلال السعودي أمرًا محسومًا، بعدما أكدت تقارير صحفية محلية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع محترف أجنبي جديد.

ويُعد كارلوس إدواردو واحدًا من أبرز وأهم اللاعبين الأجانب الذين مروا على الفريق الأزرق، وذلك بفضل الأرقام القياسية التي حققها خلال مسيرته.

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قصة إدواردو مع الهلال بدأت في صيف عام 2015، حينما انضم اللاعب البرازيلي إلى الزعيم، وفي أول مباراة له مع النادي السعودي، في 12 أغسطس 2015، سجل هدف الفوز الوحيد ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2015 على ملعب لوفتس رود.

في أواخر الشهر، في مباراتين تفصل بينهما أربعة أيام، ساعد ناديه في هزيمة لخويا (4–1 فوز على الأرض، في دوري أبطال آسيا) و الفتح (2–1، خارج الأرض) وكان حاسم بتسجيله ثلاث أهداف في ثلاث مباريات. وكان هداف الهلال في دوري المحترفين السعودي 2015–16.

في 15 أغسطس 2017، سجل كارلوس إدواردو هدفين في المباراة المثيرة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4–3 على نادي التعاون.

وفي ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 تعرض إدواردو إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي ما أدى إلى انتهاء موسمه بشكل كامل مع الهلال.

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وفي أول مباراة رسمية له لموسم 2018–19، سجل وصنع هدفي الفوز 2–1 على الاتحاد في كأس السوبر السعودي، ليتّوج فريقه بلقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه.

كما أصبح إدواردو الهداف التاريخي للاعبي الهلال الأجانب، حيث استطاع الوصل لهدفه رقم 71 حتى الآن، متغلبًا على اللاعب البرازيلي السابق تياجو نيفيز الذي أحرز 59 هدفًا خلال مسيرته مع الهلال.

من ناحية الألقاب فقد حقق مع الهلال لقبي دوري سعودي، لقب وحيد كأس سوبر محلي، ولقبين من كأس خادم الحرمين الشريفين، وآخر من كأس ولي العهد، بجانب دوري أبطال آسيا 2019.